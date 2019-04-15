ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Соуза VS Й.Ковалик
18 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
Матч
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Онлайн - Жоау Соуза - Йозеф Ковалик
ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Йозеф Ковалик на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг64
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
3
2
4
Д.Томпсон✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
6
3
4
Р.Хасе✓
4
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
6
3
2
Д.Шаповалов✓
2
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Полуфинал
Ж.Соуза
6
1
2
С.Штебе✓
3
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Баутиста
6
3
5
Ж.Соуза✓
4
6
7
Больше матчей
Йозеф
Ковалик
Ковалик
Словакия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг206
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
3
4
5
А.Бедене✓
6
6
7
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско✓
6
79
Й.Ковалик
4
67
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик✓
61
6
6
Г.Гарсия-Лопес
77
2
3
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
63
4
Ж.Соуза✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
1
3
1
Р.Хасе✓
6
6
6
Больше матчей
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