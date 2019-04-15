Онлайн - Жоау Соуза - Йозеф Ковалик

ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Йозеф Ковалик на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.