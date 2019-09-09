Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Медведев
16 сентября 2019 г.Сибур Арена
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - ...
ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль✓
7
6
5
4
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев✓
3
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев✓
77
4
79
6
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