ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Росол VS Е.Герасимов

17 сентября 2019 г. Начало после 13:00

Court 1
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Онлайн - Лукаш Росол - Егор Герасимов

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лукаш Росол
Лукаш
Росол
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
145
Последние матчи
Больше матчей
Егор Герасимов
Егор
Герасимов
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
119
Последние матчи
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