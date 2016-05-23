ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Росол VS Е.Герасимов
17 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Court 1
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Онлайн - Лукаш Росол - Егор Герасимов
ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лукаш
Росол
Росол
Чехия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)84
- Возраст34
ATP рейтинг145
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4
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Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг119
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