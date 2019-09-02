ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

И.Ивашко VS А.Рублев

17 сентября 2019 г. Начало после 17:30

Centre Court
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Онлайн - Илья Ивашко - Андрей Рублев

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Илья Ивашко - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Илья Ивашко
Илья
Ивашко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
135
Последние матчи
Больше матчей
Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
38
Последние матчи
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