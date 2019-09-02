Онлайн - Илья Ивашко - Андрей Рублев

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Илья Ивашко - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.