ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
И.Ивашко VS А.Рублев
17 сентября 2019 г. Начало после 17:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Илья Ивашко - Андрей Рублев
ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Илья Ивашко - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Илья
Ивашко
Ивашко
Белоруссия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг135
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Коккинакис✓
6
710
64
6
И.Ивашко
3
68
77
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Ивашко
3
66
Г.Монфис✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко✓
77
6
С.Квон
63
4
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино✓
77
6
И.Ивашко
63
3
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
1/4 финала
Ю.Умбер✓
7
3
6
И.Ивашко
5
6
2
Больше матчей
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг38
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Рублев✓
77
77
6
Н.Кирьос
65
65
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев✓
6
65
79
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
Больше матчей
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