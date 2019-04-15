ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | 1/4 финала
М.Кукушкин VS Ж.Соуза
20 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Михаил Кукушкин - Жоау Соуза
ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
Д.Джумхур
62
2
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
6
77
Я.Синнер
3
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин
✓
2
7
6
6
М.Кукушкин
6
5
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
3
6
6
3
6
Р.Баутиста
6
1
4
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино
✓
6
6
М.Кукушкин
1
3
Больше матчей
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг64
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
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77
6
К.Хачанов
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Ж.Соуза
✓
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Й.Ковалик
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Первый раунд
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2
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✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
6
3
4
Р.Хасе
✓
4
6
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АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
6
3
2
Д.Шаповалов
✓
2
6
6
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