ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Рууд VS А.Бублик
18 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
Матч
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Онлайн - Каспер Рууд - Александр Бублик
ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каспер
Рууд
Рууд
Норвегия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст20
ATP рейтинг60
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Рууд
2
65
С.Джонсон✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Рууд✓
6
0
Л.Харрис
1
0
A
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья✓
7
77
К.Рууд
5
64
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Рууд
5
4
А.Рамос✓
7
6
Больше матчей
Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг70
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Андухар✓
6
6
6
А.Бублик
4
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик✓
63
5
6
6
6
Т.Фаббиано
77
7
4
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик✓
2
6
7
3
6
С.Хиральдо
6
0
5
6
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато✓
77
1
А.Бублик
63
0
A
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо✓
6
77
А.Бублик
1
65
Больше матчей
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