ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Медведев VS Е.Донской
19 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - Евгений Донской
ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Евгений Донской на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль
✓
7
6
5
4
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев
✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев
✓
3
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев
✓
77
4
79
6
Больше матчей
Евгений
Донской
Донской
Россия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст29
ATP рейтинг118
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Донской
✓
6
6
М.Виола
2
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич
✓
79
6
6
Е.Донской
67
3
0
ATP Монпелье
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пэр
✓
7
6
Е.Донской
5
3
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Донской
4
68
62
Ф.Крайинович
✓
6
710
77
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
77
4
1
65
Е.Донской
✓
65
6
6
77
Больше матчей
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