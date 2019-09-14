Онлайн - Даниил Медведев - Евгений Донской

ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Евгений Донской на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.