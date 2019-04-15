ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Кукушкин VS Д.Джумхур
18 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Михаил Кукушкин - Дамир Джумхур
ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
6
77
Я.Синнер
3
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин
✓
2
7
6
6
М.Кукушкин
6
5
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
3
6
6
3
6
Р.Баутиста
6
1
4
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино
✓
6
6
М.Кукушкин
1
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
4
А.Маннарино
✓
6
6
Больше матчей
Дамир
Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
ATP рейтинг86
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич
5
6
1
A
Д.Джумхур
✓
7
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Беншетри
6
2
3
0
Д.Джумхур
✓
4
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
1
4
Л.Сонего
✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
77
0
2
Д.Джумхур
✓
65
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое