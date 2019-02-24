Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
М.Кукушкин
6
5
Я.Синнер•
3
5
16 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Михаил Кукушкин - Янник Синнер
ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Янник Синнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин✓
2
7
6
6
М.Кукушкин
6
5
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин✓
3
6
6
3
6
Р.Баутиста
6
1
4
6
3
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Одиночный разряд
Второй раунд
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6
6
М.Кукушкин
1
3
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Первый раунд
М.Кукушкин
4
4
А.Маннарино✓
6
6
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Одиночный разряд
1/4 финала
М.Кукушкин
1
2
Д.Шварцман✓
6
6
Больше матчей
Янник
Синнер
Синнер
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
ATP рейтинг127
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене✓
77
6
Я.Синнер
63
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Соуса
6
3
4
Я.Синнер✓
1
6
6
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Первый раунд
Я.Синнер
64
3
Н.Ярри✓
77
6
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Первый раунд
Т.Ламасин✓
6
77
Я.Синнер
0
65
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