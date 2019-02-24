Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
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М.Кукушкин
6
5
Я.Синнер
3
5
16 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Михаил Кукушкин - Янник Синнер

ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Янник Синнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Михаил Кукушкин
Михаил
Кукушкин
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
57
Последние матчи
Больше матчей
Янник Синнер
Янник
Синнер
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
ATP рейтинг
127
Последние матчи
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