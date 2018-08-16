Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Травалья
5
2
А.Маннарино✓
7
6
16 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Стефано Травалья - Адриан Маннарино
ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефано Травалья - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефано
Травалья
Травалья
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст27
ATP рейтинг80
Последние матчи
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Карбаллес✓
6
6
С.Травалья
2
4
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Галан
67
3
С.Травалья✓
79
6
ATP Умаг
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Травалья
6
62
3
А.Балаж✓
3
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6
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини
1
1
A
С.Травалья✓
6
2
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Травалья✓
6
6
Т.Фаббиано
3
2
Больше матчей
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг59
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
4
3
6
3
Д.Эванс✓
6
6
2
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Гоффен✓
78
6
А.Маннарино
66
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино✓
6
6
М.Кукушкин
1
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Первый раунд
К.Гарин
4
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А.Маннарино✓
6
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Одиночный разряд
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2
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Ф.Фоньини✓
6
7
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