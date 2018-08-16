Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Травалья
5
2
А.Маннарино
7
6
16 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Стефано Травалья - Адриан Маннарино

ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефано Травалья - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стефано Травалья
Стефано
Травалья
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
80
Последние матчи
Больше матчей
Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
59
Последние матчи
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