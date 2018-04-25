ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Карбаллес VS М.Клижан
17 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Роберто Карбаллес - Мартин Клижан
ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Карбаллес - Мартин Клижан на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роберто
Карбаллес
Карбаллес
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст26
ATP рейтинг77
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович✓
6
6
6
Р.Карбаллес
4
1
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри✓
6
7
Р.Карбаллес
3
5
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Джирон
2
6
3
Р.Карбаллес✓
6
2
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Карбаллес
6
64
61
Л.Сонего✓
2
77
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес✓
3
6
6
У.Дельен
6
3
2
Больше матчей
Мартин
Клижан
Клижан
Словакия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг90
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
3
2
66
М.Чилич✓
6
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил✓
6
3
6
М.Клижан
4
6
3
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
65
77
64
М.Бахингер✓
77
65
77
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович✓
66
7
6
М.Клижан
78
5
1
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Альтмайер
2
2
М.Клижан✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
08/02/2019
Клижан рассвирепел из-за решения арбитра, сломал ракетку, пнул сетку и не пожал руку женщине с вышки
ATP София
23/09/2018
Доминик Тим расправился с Мартином Клижаном и завоевал титул в Санкт-Петербурге
ATP Санкт-Петербург