ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

Р.Карбаллес VS М.Клижан

17 сентября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
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Онлайн - Роберто Карбаллес - Мартин Клижан

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Карбаллес - Мартин Клижан на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роберто Карбаллес
Роберто
Карбаллес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
77
Последние матчи
Больше матчей
Мартин Клижан
Мартин
Клижан
СловакияСловакия
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
90
Последние матчи
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