Онлайн - Роберто Карбаллес - Мартин Клижан

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Карбаллес - Мартин Клижан на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.