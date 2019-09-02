ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Беранкис VS А.Рублев
19 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
Матч
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Онлайн - Ричардас Беранкис - Андрей Рублев
ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ричардас Беранкис - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ричардас
Беранкис
Беранкис
Литва
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг63
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Села
3
0
Р.Беранкис
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
63
6
6
Р.Беранкис
4
77
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Беранкис
✓
4
77
3
77
6
И.Веселы
6
64
6
64
4
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
✓
4
6
6
Р.Беранкис
6
3
1
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
64
3
3
Ж.Тсонга
✓
77
6
6
Больше матчей
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг38
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко
6
0
4
А.Рублев
✓
4
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини
✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Рублев
✓
77
77
6
Н.Кирьос
65
65
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев
✓
6
65
79
7
Больше матчей
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