ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд

Е.Герасимов VS А.Маннарино

18 сентября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Егор Герасимов - Адриан Маннарино

ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Егор Герасимов - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Егор Герасимов
Егор
Герасимов
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
119
Последние матчи
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Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
59
Последние матчи
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