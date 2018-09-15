Онлайн - Егор Герасимов - Адриан Маннарино

ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Егор Герасимов - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.