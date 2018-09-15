ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд
Е.Герасимов VS А.Маннарино
18 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Егор Герасимов - Адриан Маннарино
ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Егор Герасимов - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг119
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7
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Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг59
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