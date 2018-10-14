Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Б.Чорич
 
16 сентября 2019 г.Сибур Арена
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Онлайн - Борна Чорич - ...

ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Борна Чорич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Борна Чорич
Борна
Чорич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
15
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