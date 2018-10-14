Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Б.Чорич
16 сентября 2019 г.Сибур Арена
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Онлайн - Борна Чорич - ...
ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Борна Чорич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Борна
Чорич
Чорич
Хорватия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст22
ATP рейтинг15
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич✓
79
6
6
Е.Донской
67
3
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка✓
4
6
7
Б.Чорич
6
3
5
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Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
2
1
А.Маннарино✓
6
6
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Первый раунд
Б.Чорич✓
2
6
77
П.Гожовчик
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