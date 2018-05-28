Онлайн - Дуди Села - Ричардас Беранкис

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дуди Села - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.