ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Села VS Р.Беранкис
17 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Court 1
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Онлайн - Дуди Села - Ричардас Беранкис
ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дуди Села - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дуди
Села
Села
Израиль
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)65
- Возраст34
ATP рейтинг146
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Литва
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг63
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