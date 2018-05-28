ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Села VS Р.Беранкис

17 сентября 2019 г. Начало после 13:00

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Онлайн - Дуди Села - Ричардас Беранкис

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дуди Села - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дуди Села
Дуди
Села
ИзраильИзраиль
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
146
Последние матчи
Больше матчей
Ричардас Беранкис
Ричардас
Беранкис
ЛитваЛитва
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
63
Последние матчи
Больше матчей

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