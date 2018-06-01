ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

Я.Типсаревич VS Д.Джумхур

17 сентября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
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Онлайн - Янко Типсаревич - Дамир Джумхур

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Янко Типсаревич - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Янко Типсаревич
Янко
Типсаревич
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
250
Последние матчи
Больше матчей
Дамир Джумхур
Дамир
Джумхур
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
86
Последние матчи
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