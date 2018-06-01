ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Типсаревич VS Д.Джумхур
17 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Янко Типсаревич - Дамир Джумхур
ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Янко Типсаревич - Дамир Джумхур на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Янко
Типсаревич
Типсаревич
Сербия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст35
ATP рейтинг250
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кудла✓
3
6
77
6
Я.Типсаревич
6
1
65
1
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич
5
6
0
Р.Албот✓
7
2
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Андерсон✓
6
65
6
6
Я.Типсаревич
4
77
1
4
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич✓
6
62
6
5
6
Й.Нисиока
4
77
2
7
2
ATP Анталья
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран✓
6
78
Я.Типсаревич
0
66
Больше матчей
Дамир
Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
ATP рейтинг86
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Беншетри
6
2
3
0
Д.Джумхур✓
4
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
1
4
Л.Сонего✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
77
0
2
Д.Джумхур✓
65
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин✓
7
6
Д.Джумхур
5
2
Больше матчей
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