ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

Е.Донской VS М.Виола

17 сентября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Евгений Донской - Маттео Виола

ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Евгений Донской - Маттео Виола на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Евгений Донской
Евгений
Донской
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
118
Последние матчи
Больше матчей
Маттео Виола
Маттео
Виола
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
218
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

За сборную России на Кубке Дэвиса сыграют Хачанов, Медведев, Рублев, Донской и дебютант Карловский

Кубок Дэвиса
04/09/2018

Евгений Донской вылетел в первом круге Уимблдона

Уимблдон
02/07/2018

Евгений Донской взял лишь 4 гейма у Ян-Леннарда Штруффа в первом раунде «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос
29/05/2018

Евгений Донской не справился с Фабио Фоньини во втором круге Australian Open

Australian Open
18/01/2018