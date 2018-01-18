ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Е.Донской VS М.Виола
17 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Евгений Донской - Маттео Виола
ATP Санкт-Петербург - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Евгений Донской - Маттео Виола на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Евгений
Донской
Донской
Россия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст29
ATP рейтинг118
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Маттео
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Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг218
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