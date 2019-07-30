ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Полуфинал
... VS ...
21 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
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ATP Санкт-Петербург - 21 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 21 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
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