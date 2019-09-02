Смотри также

ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Берреттини
16 сентября 2019 г.Сибур Арена
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Онлайн - Маттео Берреттини - ...
ATP Санкт-Петербург - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
66
4
1
Р.Надаль✓
78
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини✓
6
6
63
77
А.Попырин
4
4
77
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
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