ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Карузо VS Т.Фаббиано
18 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
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Онлайн - Сальваторе Карузо - Томас Фаббиано
ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сальваторе Карузо - Томас Фаббиано на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сальваторе
Карузо
Карузо
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)78
- Возраст26
ATP рейтинг114
Последние матчи
ATP Умаг
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Лайович✓
7
0
С.Карузо
5
0
A
ATP Умаг
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Баньис
4
0
С.Карузо✓
6
6
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Карузо✓
6
3
6
Б.Чорич
2
6
1
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Муте
5
0
С.Карузо✓
7
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Симон✓
79
6
6
С.Карузо
67
3
2
Больше матчей
Томас
Фаббиано
Фаббиано
Италия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)69
- Возраст30
ATP рейтинг92
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик✓
63
5
6
6
6
Т.Фаббиано
77
7
4
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано✓
6
3
6
6
Д.Тим
4
6
3
2
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
4
2
А.Рублев✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
67
6
1
Х.Мунар✓
79
1
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
1/4 финала
Т.Фаббиано
4
6
4
С.Штебе✓
6
2
6
Больше матчей
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