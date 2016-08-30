ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Карузо VS Т.Фаббиано

18 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Сибур Арена
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Сальваторе Карузо - Томас Фаббиано

ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сальваторе Карузо - Томас Фаббиано на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сальваторе Карузо
Сальваторе
Карузо
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
114
Последние матчи
Больше матчей
Томас Фаббиано
Томас
Фаббиано
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
92
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Александр Зверев вышел во второй круг Australian Open и сыграет с обидчиком Михаила Кукушкина

Australian Open
16/01/2018

Даниил Медведев проиграл Томасу Фаббиано на старте турнира в Санкт-Петербурге

ATP Санкт-Петербург
20/09/2017

Карен Хачанов легко пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

АТР Masters Цинциннати
16/08/2017

Карен Хачанов пробился во второй круг и сыграет с Кэем Нисикори

US Open
30/08/2016