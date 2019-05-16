ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Рууд VS Б.Чорич

20 сентября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
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Онлайн - Каспер Рууд - Борна Чорич

ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каспер Рууд
Каспер
Рууд
НорвегияНорвегия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
60
Последние матчи
Больше матчей
Борна Чорич
Борна
Чорич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
15
Последние матчи
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