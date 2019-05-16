ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Рууд VS Б.Чорич
20 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Каспер Рууд - Борна Чорич
ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каспер
Рууд
Рууд
Норвегия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст20
ATP рейтинг60
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Рууд
✓
6
6
С.Карузо
3
4
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
✓
63
6
6
А.Бублик
77
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
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Одиночный разряд
3-й раунд
К.Рууд
2
65
С.Джонсон
✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Рууд
✓
6
0
Л.Харрис
1
0
A
Больше матчей
Борна
Чорич
Чорич
Хорватия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст22
ATP рейтинг15
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Фучович
77
5
0
A
Б.Чорич
✓
65
7
3
U.S. Open Мужчины
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Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров
✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич
✓
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6
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Е.Донской
67
3
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
4
6
7
Б.Чорич
6
3
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ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
2
1
А.Маннарино
✓
6
6
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