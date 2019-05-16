Онлайн - Каспер Рууд - Борна Чорич

ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.