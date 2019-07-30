ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Полуфинал

... VS ...

21 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Сибур Арена
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - ... - ...

ATP Санкт-Петербург - 21 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 21 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Малком и Кержаков померились скиллами с Медведевым, Хачановым и Рублевым (видео)

ATP Санкт-Петербург
16/09/2019

Пресс-конференция финалиста US Open Даниила Медведева перед St. Petersburg Open

ATP Санкт-Петербург
15/09/2019

Хачанов, Медведев и Вавринка составили топ заявки St Petersburg Open – теннис

ATP Санкт-Петербург
07/08/2019

Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, где будет и Хачанов

ATP Санкт-Петербург
30/07/2019