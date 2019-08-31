ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Хачанов VS ...

19 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Сибур Арена
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Онлайн - Карен Хачанов - ...

ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
9
Последние матчи
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