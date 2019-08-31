ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Хачанов VS ...
19 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Карен Хачанов - ...
ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй
✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Кирьос
77
64
2
К.Хачанов
✓
63
77
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Хачанов
1
66
Д.Медведев
✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
6
6
А.Зверев
3
3
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое