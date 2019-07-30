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Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Российское представительство на домашнем турнире будет значительным.
Вторая ракетка России Даниил Медведев примет участие в турнире ATP в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщили организаторы St.Petersburg Open-2019 на официальном сайте.
- Медведев занимает десятую строчку в рейтинге ATP.
- Также свое участие в турнире подтвердили первая ракетка России Карен Хачанов, хорват Борна Чорич, швейцарец Стэн Вавринка, испанец Пабло Каррено-Буста.
- Турнир пройдет c 12 по 22 сентября, в прошлом году победителем стал Доминик Тим.
Хачанов и Медведев вдвоем попадут в топ-10 ATP. Такого в русском теннисе не было с 2010 года
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