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Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Eurosport

23 мин. назад

Российское представительство на домашнем турнире будет значительным.

Вторая ракетка России Даниил Медведев примет участие в турнире ATP в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили организаторы St.Petersburg Open-2019 на официальном сайте.

  • Медведев занимает десятую строчку в рейтинге ATP.
  • Также свое участие в турнире подтвердили первая ракетка России Карен Хачанов, хорват Борна Чорич, швейцарец Стэн Вавринка, испанец Пабло Каррено-Буста.
  • Турнир пройдет c 12 по 22 сентября, в прошлом году победителем стал Доминик Тим.

Хачанов и Медведев вдвоем попадут в топ-10 ATP. Такого в русском теннисе не было с 2010 года

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