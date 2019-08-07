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Хачанов, Медведев и Вавринка составили топ заявки St Petersburg Open
Большой турнир ожидает Северную столицу.
Пресс-служба St Petersburg Open опубликовала заявочный лист на турнир 2019 года.
Посев возглавили первая и вторая ракетки России Карен Хачанов и Даниил Медведев. В топ-5 вошел трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка. В основной сетке выступят такие теннисисты, как Андрей Рублей, Михаил Кукушкин, Александр Бублик и Томаш Бердых.
- Турнир серии АТР-250 в Санкт-Петербурге пройдет с 16 по 22 сентября.
- В 2018 году победителем соревнований стал австриец Доминик Тим.
- В феврале в Санкт-Петербурге проходит женский турнир St. Petersburg Ladies' Trophy. В 2019-м титул завоевала Кики Бертенс.
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