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«С Надалем совершенно не тряслись колени». Медведев возвращается на корт после шедеврального US Open

«С Надалем совершенно не тряслись колени». Медведев возвращается на корт после шедеврального US Open
Валерия Кукалева

34 мин. назад

Четвертая ракетка мира начнет борьбу в Санкт-Петербурге со второго круга.

В Санкт-Петербург осенью традиционно приехал теннис – без большой тройки, но зато с русской. 15 сентября между собой разбирались квалифаеры, на главном корте прошла жеребьевка основной сетки, а затем первый сеяный Даниил Медведев, четвертая ракетка мира и финалист US Open, стал участником пресс-конференции вместе с однофамильцем Александром Медведевым – генеральным директором турнира.

Об игре против Надаля, Джоковича и Федерера

– Я уверен, что даже перед первыми матчами они в любом случае изучали мои слабые стороны, старались увидеть, как и куда надо играть. Они готовятся к каждому сопернику одинаково, и я делаю точно так же, к каждому сопернику [готовлюсь]. Изучаю с тренером его сильные и слабые стороны, думаю над тактикой, как надо играть.

Всегда говорил, что первый матч против них – это выходишь на разминку и чувствуешь, что они играют по-другому. Это не объяснить, но они играют по-другому. То, что меньшее количество «Шлемов» у них это 16 – это неимоверно. Когда у Сампраса было 14, все говорили, что это рекорд, который никто не побьет, но пришли три человека и уничтожили этот рекорд. Главное – это опыт игры с ними. Даже если брать Рафу, в первом матче я взял три гейма, проиграл за час с чем-то и ушел расстроенный, легко побежденный. Во время второго матча уже пытался что-то менять, что-то найти и считаю, что у меня получилось, не зря старался.

Даниил Медведев на пресс-конференции

Даниил Медведев на пресс-конференцииEurosport

О финале US Open против Надаля

– Нет, совершенно не тряслись коленки. Все, чего я добиваюсь каждый матч, который я играю – я этого хочу, я для этого работаю. Я очень рад был играть на корте с 20 тысячами болельщиков, которые жаждали увидеть борьбу. Даже когда Рафа вел в третьем сете с брейком, я знал, что надо бороться за каждый мяч, потому что это то, для чего я там был, и в тот день самый длинный матч получился. Совершенно не боялся, хотел дать бой, и у меня это получилось, хоть я и был близок к тому, чтобы проиграть без боя.

О поддержке жены и команды

– Она играла в теннис лет до 18, в принципе, неплохо. Не скажу точно рейтинг, где она была по юниорам, но была в сотке, даже, по-моему в топ-50 или топ-60. Она все-таки понимает теннис, пусть не на таком уровне, на котором нахожусь я.

Чем меньше эмоций я испытываю во время матча, тем лучше. Моя команда знает, что чем меньше эмоций показывают они, тем будет лучше для меня. Я не буду заводиться, я не буду нервничать, поэтому мы работаем на благо друг друга – я и моя команда. Все знают, что надо делать, чтобы я чувствовал себя хорошо. Но жена не кричит на меня после матчей, такого не было (смеется).

О Кубке Дэвиса

Даниил Медведев:

«Я думаю, что у нас хорошие шансы – если брать с Испанией рейтинг первых двух номеров, там разница 6,5, по-моему. У нас большой потенциал, а Кубок Дэвиса – командный матч, намного тяжелее играть. Совсем другая атмосфера, совсем другое давление, а мне во всем, что я делаю, необходим опыт, и думаю, что я много его уже приобрел. Надеюсь, что буду выступать в команде еще лучше, чем я выступаю в личных соревнованиях, и побеждать в Кубке Дэвиса».

Евгений Донской, Даниил Медведев, Александр Медведев, Борна Чорич и Андрей Рублев на жеребьевке SPb Open

Евгений Донской, Даниил Медведев, Александр Медведев, Борна Чорич и Андрей Рублев на жеребьевке SPb OpenEurosport

Александр Меведев:

«Новый формат Кубка Дэвиса – событие. В Нью-Йорке я встретился с Жераром Пике – он неплохо играет в теннис, мы его проверили. Он очень волнуется вместе со своими коллегами, потому что изменить формат Кубка Дэвиса дорогого стоит, теннис – консервативный вид спорта. Но ему удалось убедить, чтобы большинством голосов приняли этот формат. Было бы здорово, чтобы все наши ребята смогли поучаствовать, и мы смогли бы вернуть титул».

  • Медведев, Хачанов, Берреттини и Чорич начнут борьбу со второго круга.
  • Медведев должен был сыграть с победителем матча Томаш Бердых – Евгений Донской, но Бердых объявил о снятии с турнира.

О Медведеве на US Open:

«Он стал главной угрозой для топ-3». Журналисты Европы и США в восторге от игры Медведева в финале

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