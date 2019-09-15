В Санкт-Петербург осенью традиционно приехал теннис – без большой тройки, но зато с русской. 15 сентября между собой разбирались квалифаеры, на главном корте прошла жеребьевка основной сетки, а затем первый сеяный Даниил Медведев, четвертая ракетка мира и финалист US Open, стал участником пресс-конференции вместе с однофамильцем Александром Медведевым – генеральным директором турнира.

Об игре против Надаля, Джоковича и Федерера

– Я уверен, что даже перед первыми матчами они в любом случае изучали мои слабые стороны, старались увидеть, как и куда надо играть. Они готовятся к каждому сопернику одинаково, и я делаю точно так же, к каждому сопернику [готовлюсь]. Изучаю с тренером его сильные и слабые стороны, думаю над тактикой, как надо играть.

Всегда говорил, что первый матч против них – это выходишь на разминку и чувствуешь, что они играют по-другому. Это не объяснить, но они играют по-другому. То, что меньшее количество «Шлемов» у них это 16 – это неимоверно. Когда у Сампраса было 14, все говорили, что это рекорд, который никто не побьет, но пришли три человека и уничтожили этот рекорд. Главное – это опыт игры с ними. Даже если брать Рафу, в первом матче я взял три гейма, проиграл за час с чем-то и ушел расстроенный, легко побежденный. Во время второго матча уже пытался что-то менять, что-то найти и считаю, что у меня получилось, не зря старался.

Даниил Медведев на пресс-конференцииEurosport

О финале US Open против Надаля

– Нет, совершенно не тряслись коленки. Все, чего я добиваюсь каждый матч, который я играю – я этого хочу, я для этого работаю. Я очень рад был играть на корте с 20 тысячами болельщиков, которые жаждали увидеть борьбу. Даже когда Рафа вел в третьем сете с брейком, я знал, что надо бороться за каждый мяч, потому что это то, для чего я там был, и в тот день самый длинный матч получился. Совершенно не боялся, хотел дать бой, и у меня это получилось, хоть я и был близок к тому, чтобы проиграть без боя.

О поддержке жены и команды

– Она играла в теннис лет до 18, в принципе, неплохо. Не скажу точно рейтинг, где она была по юниорам, но была в сотке, даже, по-моему в топ-50 или топ-60. Она все-таки понимает теннис, пусть не на таком уровне, на котором нахожусь я.

Чем меньше эмоций я испытываю во время матча, тем лучше. Моя команда знает, что чем меньше эмоций показывают они, тем будет лучше для меня. Я не буду заводиться, я не буду нервничать, поэтому мы работаем на благо друг друга – я и моя команда. Все знают, что надо делать, чтобы я чувствовал себя хорошо. Но жена не кричит на меня после матчей, такого не было (смеется).

О Кубке Дэвиса

Даниил Медведев:

«Я думаю, что у нас хорошие шансы – если брать с Испанией рейтинг первых двух номеров, там разница 6,5, по-моему. У нас большой потенциал, а Кубок Дэвиса – командный матч, намного тяжелее играть. Совсем другая атмосфера, совсем другое давление, а мне во всем, что я делаю, необходим опыт, и думаю, что я много его уже приобрел. Надеюсь, что буду выступать в команде еще лучше, чем я выступаю в личных соревнованиях, и побеждать в Кубке Дэвиса».

Евгений Донской, Даниил Медведев, Александр Медведев, Борна Чорич и Андрей Рублев на жеребьевке SPb OpenEurosport

Александр Меведев:

«Новый формат Кубка Дэвиса – событие. В Нью-Йорке я встретился с Жераром Пике – он неплохо играет в теннис, мы его проверили. Он очень волнуется вместе со своими коллегами, потому что изменить формат Кубка Дэвиса дорогого стоит, теннис – консервативный вид спорта. Но ему удалось убедить, чтобы большинством голосов приняли этот формат. Было бы здорово, чтобы все наши ребята смогли поучаствовать, и мы смогли бы вернуть титул».

Медведев, Хачанов, Берреттини и Чорич начнут борьбу со второго круга.

Медведев должен был сыграть с победителем матча Томаш Бердых – Евгений Донской, но Бердых объявил о снятии с турнира.

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