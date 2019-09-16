Малком и Кержаков померились скиллами с Медведевым, Хачановым и Рублевым
Челленджи на стадионе «Зенита».
Нападающий «Зенита» Малком и бывший форвард клуба Александр Кержаков поучаствовали в теннисном челлендже, посвященном началу турнира St. Petersburg Open.
Вот Малком набивает на ракетке теннисный мяч, а Андрей Рублев наблюдает.
Потом футболисты и теннисисты должны были попасть в большую мишень, каждый – привычным для себя способом.
Помимо Рублева, на стадионе «Зенита» присутствовали Даниил Медведев, Карен Хачанов и Борна Чорич. Для теннисистов провели экскурсию по арене. «Нереальный стадион!» – написал Хачанов.
- На St. Petersburg Open Медведев и Хачанов начнут борьбу со второго круга, Рублев стартует встречей с квалифаером.
- Турнир завершится в воскресенье, 22 сентября.
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