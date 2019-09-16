Нападающий «Зенита» Малком и бывший форвард клуба Александр Кержаков поучаствовали в теннисном челлендже, посвященном началу турнира St. Petersburg Open.

Вот Малком набивает на ракетке теннисный мяч, а Андрей Рублев наблюдает.

Потом футболисты и теннисисты должны были попасть в большую мишень, каждый – привычным для себя способом.

Помимо Рублева, на стадионе «Зенита» присутствовали Даниил Медведев, Карен Хачанов и Борна Чорич. Для теннисистов провели экскурсию по арене. «Нереальный стадион!» – написал Хачанов.

На St. Petersburg Open Медведев и Хачанов начнут борьбу со второго круга, Рублев стартует встречей с квалифаером.

Турнир завершится в воскресенье, 22 сентября.

«С Надалем совершенно не тряслись колени». Медведев возвращается на корт после шедеврального US Open

Качай приложение Eurosport для iOS или Android