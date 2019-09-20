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«Смэш – это прямо мое, люблю у сеточки». Дзюба встретился с Хачановым в Санкт-Петербурге
Футболист серьезно увлекается теннисом.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал почетным гостем матча второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге между Кареном Хачановым и Жоао Соузой.
Футболист провел жеребьевку перед началом игры, а после встретился с российским теннисистом и обменялся подарками. «Агасси, Сампрас, Иванишевич – я всех этих ребят помню. Пытаюсь найти свой бэкхенд. Смэш – это прямо мое, люблю у сеточки», – сказал Дзюба.
- Хачанов порадовать родные трибуны не смог – поражение со счетом 6:7 (2:7), 4:6.
- Соуза за выход в полуфинал сыграет с Михаилом Кукушкиным.
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