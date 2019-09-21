Состоялись полуфинальные матчи турнира АТР St. Petersburg Open.

В первой игре хорватский теннисист Борна Чорич в трех сетах переиграл Жоау Соузу из Португалии – 3:6, 7:6(5), 6:1. Чорич уступил сопернику по эйсам (3-11), но реже ошибался на подаче (1-4) и реализовал 3 брейк-пойнта из 17, в то время как Соуза конвертировал 5 попыток в 1 брейк.

В другом полуфинале хозяина корта, первая ракетка России Даниил Медведев переиграл Егора Герасимова из Белоруссии – 7:5, 7:5. Оба соперника выполнили по 6 подач навылет, у Даниила больше двойных (5-2), но он трижды делал брейк, отдав лишь одну свою подачу.

Даниил дошел до финала на пятом турнире со своим участием подряд. Он выиграл титул в Цинциннати и стал вице-чемпионом Вашингтона, Монреаля и US Open.

Финал состоится 22 сентября.

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