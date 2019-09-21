Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, победив в полуфинале Егора Герасимова – 7:5, 7:5.

В седьмом гейме второго сета Даниил выдал один из лучших розыгрышей сезона – сначала успел к укороченному, потом не позволил Герасимову завершить розыгрыш у сетки, выдав свечу. Белорус просто не допрыгнул до мяча.

Медведев сыграет в пятом финале подряд. Его соперником станет хорват Борна Чорич.

Даниил выиграл титул в Цинциннати, стал вице-чемпионом Вашингтона, Монреаля и US Open.

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