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Медведев вытащил два тяжелейших мяча и закончил розыгрыш царской свечой

Медведев вытащил два тяжелейших мяча и закончил розыгрыш царской свечой
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Соперник даже не допрыгнул.

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, победив в полуфинале Егора Герасимова – 7:5, 7:5.

В седьмом гейме второго сета Даниил выдал один из лучших розыгрышей сезона – сначала успел к укороченному, потом не позволил Герасимову завершить розыгрыш у сетки, выдав свечу. Белорус просто не допрыгнул до мяча.

  • Медведев сыграет в пятом финале подряд. Его соперником станет хорват Борна Чорич.
  • Даниил выиграл титул в Цинциннати, стал вице-чемпионом Вашингтона, Монреаля и US Open.

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