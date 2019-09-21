Даниил вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге и открыл впечатляющую ачивку. Матч с Борной Чоричем станет для Медведева пятым финальным подряд.

До этого первая ракетка России поучаствовал в решающих играх турниров в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и Нью-Йорке (US Open). Победил теннисист только один раз – в финале «Мастерса» в Цинциннати, но в воскресенье может подправить личную статистику.

В плане цифр сезон Даниила уже более, чем достойный: из действующих теннисистов мужского тура только четверо последовательно выходили в пять финалов.

Медведев попал в элитную компанию к Федереру, Джоковичу, Надалю, Маррею и еще 17 теннисистам прошлого. В рейтинге ATP он теперь уступает лишь Роджеру, Новаку и Рафе.

В финале US Open Медведев утупил Надалю в пяти сетах.

Это был первый для Даниила финал «ТБШ».

«Он стал главной угрозой для топ-3». Журналисты Европы и США в восторге от игры Медведева в финале

Качай приложение Eurosport для iOS и Android