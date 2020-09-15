В Россию приедут 23 теннисиста из топ-50 рейтинга. Первым номером ивента станет россиянин Даниил Медведев, вторым – Стефанос Циципас. Среди фаворитов будут Андрей Рублев, Карен Хачанов, Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Денис Шаповалов, Милош Раонич, Кевин Андерсон, Стэн Вавринка, Пабло Каррено-Буста, Григор Димитров и другие мужчины с высокой позицией в мировом топе.