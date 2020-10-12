Мужской теннисный тур спустя год и один месяц вернулся в Санкт-Петербург – конечно же, с коронавирусными правилами и ограничениями. Роспотребнадзор разрешил заполнить «Сибур Арену» наполовину (вместимость стадиона – 7120 зрителей), но журналистов оставили дома – взять интервью можно по видеосвязи через Zoom.

Eurosport затестил новые технологии – Валерия Кукалева пообщалась с третьей ракеткой России Кареном Хачановым, который в первом круге сыграет с австралийцем Джеймсом Дакуортом, а во втором выходит на сенсацию «Челленджеров» Аслана Карацева.

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– Самый странный сезон в разгаре. Как ощущения, насколько быстро вы приспособились к ограничениям и новым правилам?

– Мы примерно понимали, что и как будет, поэтому в данном случае постепенно привыкаем к новым реалиям и условиям, к тому, как все проходит на каждом турнире. Самое главное, что все равно остаются соревнования, остается то, ради чего мы играем – ради турниров, ради побед. Этого долго не хватало, поэтому в данном случае рады, что вообще турниры проводятся, пусть и в таких условиях.

– В списке требований есть то, что раздражает или мешает?

– На каких-то турнирах, например, нет линейных судей, или болбои не могут приносить полотенца. Нельзя никуда выходить, нет зрителей. На самом деле, играть при пустых трибунах – наверное, самое неприятное.

– Здесь, в Санкт-Петербурге, пускают 50 процентов зрителей – почувствуете приятную разницу с US Open.

– Да, безусловно. Если все 50 процентов будут, то ощутим это, ха-ха.

– Оцените свою форму после рестарта сезона. Хочется ли что-то улучшить?

– Как и всегда, есть, что улучшить. Всегда есть матчи, которые хотелось бы выиграть. Хотелось бы побеждать больше. На каких-то турнирах я играл хорошо, на каких-то мог лучше. Но, в принципе, стабильно. Тут вопрос скорее в том, как выигрывать еще больше. Буду над этим работать.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

– То есть, у вас присутствует понимание, как вернуться в топ-10 и к кондициям 2018 года?

– Есть понимание. Я бы не сказал, что этой формы нет сейчас – тут больше психологические вопросы. В каких-то конкретных матчах при каких-то раскладах при таком-то счете мог выиграть, но не выиграл. Где-то уверенности не хватило, а она приходит с победами в матчах. Это такой круговорот. Все должно сойтись в одно, и тогда ты делаешь скачок и двигаешься вперед. Да, у меня есть понимание того, что нужно делать и как продолжать.

– Вы до сих пор сотрудничаете с Николаем Давыденко?

– Нет, мы с Николаем закончили в конце того года. Он не мог особо путешествовать со мной по турнирам, это была одна из причин.

– Вынесли из этого сотрудничества какую-то пользу? Может быть, Николай дал какие-то важные советы?

– Да, сто процентов. На том этапе, который был в прошлом году – была какая-то проигрышная серия весной до «Ролан Гаррос» – мы и начали с ним. После Уимблдона и Америки потренировались в Москве, потом съездили в Китай, и, в принципе, результаты стали чуть лучше. Много с ним обсуждали, разговаривали. Он очень опытным теннисистом был: по-моему, заканчивал в пятерке пять лет. Психологические моменты какие-то на личном опыте объяснял.

– В прошлом сезоне вы экспериментировали с новыми ракетками. Чем это было продиктовано и чем закончилось?

– Я играл Head-ом до этого семь лет, решил попробовать еще раз. Не получилось – вернулся обратно к своим (сейчас Хачанов играет ракетками марки Wilson – Eurosport).

– Играя на «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем, видели момент, когда он снова попал в линейного судью?

– Видел, посмеялся.

– Не было мыслей «а вдруг его опять снимут»?

– Это было не специально, неумышленно, но внутри, может быть, маленькая надежда сидела, ха-ха.

– Матч вообще получился очень джентльменским. Вы с Новаком общаетесь в жизни?

– Да, очень хорошо общаемся, много раз тренировались. Он славянин, в этом плане очень близкий.

– Он более открытый, чем Рафаэль Надаль и Роджер Федерер?

– Я бы не сказал. Просто все находятся в своем закрытом баббле, если так это можно назвать. Федерер и Надаль также со мной и другими теннисистами общаются, но, возможно, они не будут очень долго с тобой стоять и разговаривать. Так что все-таки да – Новак в этом плане чуть более открытый.

– Не жалеете, что вступили в твиттере в перепалку с Ником Кирьосом?

– Нет, не жалею – все, что надо было, мы сказали друг другу. Не было каких-то посылов оскорбить или начать воевать в соцсетях. Так получилось и получилось – уже забыли.

Ник Кирьос и Карен Хачанов на Australian Open Фото: Getty Images

– «Большой шлем», Олимпиада, Кубок Дэвиса. Можете расставить эти турниры по значимости?

– Это немножко несопоставимые вещи. Всего бы хотелось добиться, я бы не хотел что-то выносить вперед, потому что все турниры по-своему важны для каких-то определенных достижений в моей карьере. Конечно, хотелось бы выиграть все вместе и не один раз. Не могу выбрать один турнир вперед другого.

– Какие планы ставите на турнир в Санкт-Петербурге? Как оцените сложность сетки?

– Сетка как сетка. Сильный турнир, сильный состав участников, статус подняли до ATP-500. Надеюсь проходить дальше, играть каждый матч, настраиваться на каждый матч, продолжать готовиться к каждому матчу. Делать то, что от меня зависит. Посмотрим, куда меня это приведет.

– Здесь ведь не такие сильные ограничения? Нет так называемого пузыря?

– Нет, правила примерно такие же, на всех турнирах ATP они должны быть примерно одинаковые. В самом Санкт-Петербурге, наверное, не такие большие ограничения, как в других странах и городах, но ATP все равно старается как можно больше ограничить спортсменов.

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