В 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге мы обсуждали с Андреем Рублевым его прорыв с 84-го на 38-е место рейтинга ATP. Прошло чуть больше года – теннисист обошел Карена Хачанова, став второй ракеткой России, и наконец дебютировал в топ-10. В Петербург 22-летний Рублев приехал, имея два попадания в четвертьфинал турниров «Большого шлема» за один сезон.

Он начал с уверенной победы над канадцем Вашеком Поспишилом, традиционно неудобным соперником для российских теннисистов, и поговорил с Eurosport.ru об успехах в 2020 году. Конечно же, раз это 2020-й, по видеосвязи.

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– Андрей, на пресс-конференции вас спрашивали, не испытываете ли вы дополнительное давление после попадания в десятку. Я спрошу наоборот – это добавляет психологической уверенности?

– Во-первых, я рад, что смог войти в топ-10, смог достичь этой стадии. Больше появилось целей и мыслей, что надо работать, чтобы я смог держать этот уровень, чтобы я смог еще прибавлять. Чтобы не было такого, что я вроде как вошел в конец самый десятки и такой выдохнул, расслабился и так же быстро вылетел. Это мотивирует продолжать и еще больше улучшаться.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

– Мы с вами разговаривали здесь, на Saint Petersburg Open, в прошлом году, и вы были в рейтинге 38-м, а еще раньше стояли за пределами топ-50. Есть секрет такого внушительного скачка?

– Да нет, наверно. Наоборот, были моменты, где я очень много стопорился, не мог как-то из каких-то определенных моментов реализовать. Вроде на тренировках все складывается, чувствуешь уровень, все нормально, все улучшается, но я был как будто не на матчах, не мог найти ритм, чтобы все сложилось и пошло в одну сторону. Плюс травмы, и получалось, что на месте стоял. А сейчас да, в последние полтора года все как-то наладилось и идет по сравнению с тем, что было, довольно быстро.

– В этом сезоне вы сыграли в двух четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Сильнее довольны выступлением на US Open или на «Ролан Гаррос»?

– Я больше доволен, что смог показать этот результат, что смог дойти до двух четвертьфиналов в одном сезоне – такого я еще не делал. Но я бы не сказал, что я сильно доволен тем, как я себя там вел или как проводил матчи. По сути, не должно было случиться такого результата, учитывая то, как я себя вел, ха-ха. Больше, скорее, повезло, дали как подарок. Я бы не сказал, что я все правильно делал, чтобы у меня такой сложился результат.

На US Open я смог дойти, потому что я играл лучше и был лучше своих соперников, но те ребята, которые были до Берреттини, мне кажется, не стоят даже в топ-30, они были несеяные. На «Ролан Гаррос» сетка была намного серьезнее, но я должен был вообще в первом круге проиграть. Я ничего на самом деле не сделал для того, чтобы победить, скорее, мне повезло, что соперник подарил мне матч. Я ничего не изменил для того, чтобы выиграть, поэтому как-то все удачно сложилось.

– Вы упомянули Маттео Берреттини, которого наконец прошли. Он действительно неудобный для вас соперник, или это стереотип?

– Я бы сказал, что он в целом сложный. Он очень хорошо играет: здорово подает, у него классный удар справа. Он стоит уже год в топ-10. Он в целом для всех тяжелый, потому что сейчас стоит в десятке лучших спортсменов, выиграл много крутых матчей, турниров, обыгрывал топовых игроков. Поэтому не то чтобы именно мне с ним тяжело играть. Я думаю, всем с ним тяжело играть.

Маттео Берреттини Фото: Getty Images

– Обменяли бы титул Гамбурга на полуфинал «Ролан Гаррос»?

– Наверно, нет. Все должно быть так, как есть. Значит, так надо.

– Что конкретно не получилось во втором матче с Циципасом?

– Я думаю, что это было больше психологически, потому что первый сет складывался хорошо, я играл реально на хорошем уровне и, подавая на сет, не смог закрыть его. И как-то, наверно, немного вырубило, что был вот такой хороший шанс, я так хорошо играл и не смог в итоге выиграть. Может, чуть-чуть это опустошило, а его, наоборот, еще больше окрылило, и он стал играть еще лучше. Я вроде как продолжал бороться, но уже с мыслями, что вот, был такой хороший шанс, я все делал правильно. Матчи до этого я играл намного хуже. И там было меньше шансов, но я сразу их использовал, а тут наоборот. Психологически опять.

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– Мы с коллегами отметили, что по ходу матча вы ни разу не выплеснули эмоции. Возможно, была психологическая установка держать себя?

– Да нет, просто в целом хотел хотя бы один матч на «Ролан Гаррос» провести с хорошим поведением, ха-ха.

– Вы быстро привыкли к новым строгим правилам и ограничениям на турнирах?

– Я же знал заранее, какие будут правила, когда должны были восстанавливать сезон. Выбора не было, я бы любые правила принял, лишь бы наконец играть, наконец чувствовать эти эмоции, бороться и пытаться выигрывать хорошие матчи и турниры. Поэтому тут даже не задумываешься, привык или не привык. Даже рад, что наконец сезон начался, не задумываешься, какие правила, нужны они или нет.

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