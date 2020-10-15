История пребывания 49-й ракетки мира Сэма Куэрри в России изначально складывалась не слишком приятно – по итогам жребия американец попал на второго сеяного Дениса Шаповалова и предположительно должен был закончить выступление уже после первого круга. Но в итоге поездка в Санкт-Петербург превратилась в настоящий кошмар не только для самого теннисиста, но и для организаторов.

12 октября, в день стартового матча основной сетки St. Petersburg Open, ATP объявила о коронавирусе у одного из участников. Спустя несколько часов стало известно о снятии с турнира Сэма Куэрри – якобы по причине болезни. В матче против Шаповалова его заменил лаки-лузер Виктор Троицки (уступил 2:6, 3:6).

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Сэм Куэрри Фото: Getty Images

Самого Куэрри вместе с супругой Эбби и 8-месячным сыном Фордом поместили на 14-дневный карантин во всемирно известный люкс-отель «Four Seasons», минимальная стоимость проживания в котором начинается от 38 тысяч рублей в сутки (для игрока, конечно, все организовали бы бесплатно).

Оргкомитет St. Petersburg Open 15 октября опубликовал официальное заявление по поводу ситуации с игроком. Из него следует, что 7 октября Сэм и его семья были впервые проверены на коронавирус, тестирование показало отрицательный результат. Однако 11 числа, при повторном анализе, у игрока был выявлен ковид. Вместе с женой и сыном он был изолирован в отеле и дожидался визита врачей для медицинского заключения состояния здоровья, но 12 и 13 октября не впустил их к себе.

Почему и как сбежал из России

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 13 октября в 5:45 утра Куэрри без предварительного уведомления любых официальных органов покинул отель. Позднее он сообщил представителю ATP, что улетел из России на частном самолете. По данным журналиста New York Times Бена Ротенберга, помощь Сэму оказал один из спонсоров, осуществляющих частные перевозки (Куэрри рекламировал компанию в том числе на Уимблдоне-2017). Расположившись в задней части самолета и соблюдая меры безопасности, чтобы не заразить членов экипажа, американцы сбежали в одну из соседних европейских стран, которая не требует отрицательного теста на коронавирус.

В качестве причин, которые побудили Куэрри срочно вылететь из России, стала боязнь разлуки с женой и сыном в незнакомой стране. По информации все того же Ротенберга, один из представителей российских органов здравоохранения сообщил Сэму, что в случае обнаружения симптомов после повторной проверки всю семью теннисиста могут принудить к госпитализации. Однако, как написал позднее оргкомитет, Сэма и его родных не разлучили бы, а переселили в частные апартаменты премиум-класса, чтобы предотвратить угрозу распространения инфекции.

Где может скрываться

Точных данных, куда мог отправиться теннисист, нет, но многие пользователи твиттера предполагают, что Сэм направился в Канаду, откуда будет искать путь в Вегас (там проживает). Впрочем, Канада не слишком подходит под описание «ближайшая европейская страна».

В Европе самые мягкие ограничения по коронавирусу действуют в четырех странах: в Латвии, Беларуси, Исландии и Швеции. Возможно, Куэрри направился в одну из них, но в это верится с трудом.

Что ему грозит

После турнира в Санкт-Петербурге Куэрри планировал выступить на «Мастерсе» в Берси, но из-за сложившейся ситуации вряд ли сможет скоро вернуться к игре. ATP уже выпустила угрожающее официальное заявление: «ATP известно об инциденте, связанном с нарушением медицинского протокола одним из игроков на турнире в Санкт-Петербурге. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и будем проводить расследование. Такой поступок может поставить под угрозу возможность проведения соревнований и отразиться на остальной части тура».

По новым правилам, измененным в июле 2020 года, в случае нарушения медицинского протокола Куэрри может быть оштрафован на 100 тысяч долларов, а в худшем случае – дисквалифицирован на 3 года, если его действия будут квалифицированы как «вопиющие».

Что говорят об этом случае

Комментариев пока не очень много, но они настораживающие. «Без шуток, я бы сделал то же самое, особенно имея жену и 8-месячного ребенка. Ни за что бы не лег в советскую больницу на две недели, еще и отдельно от своего ребенка», – написал в твиттере бывший тренер Марии Шараповой Майкл Джойс.

Четырехкратная победительница «ТБШ» в паре, австралийка Рене Стаббс, считает, что Куэрри вряд ли еще когда-нибудь приедет в Россию: «Уверена, что он по этому поводу не переживает».

Побег Сэма также отметил соотечественник Сэма Теннис Сандгрен, который в шутку написал: «Чертовски хороший ход Сэма Круза».

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