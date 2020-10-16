Болельщики по-своему отреагировали на побег американского теннисиста Сэма Куэрри из России, где он сдал положительный тест на коронавирус. Один из пользователей Википедии зашел на страницу Сэма и изменил содержание.
«Сэм Куэрри – невероятно эгоистичный нарушитель карантина, которого АТР должна дисквалифицировать».
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Американский теннисист с COVID-19 сбежал из России. Почему он так поступил и что ему грозит
Вскоре правка была отменена, но осталась в истории изменений страницы.
- Куэрри должен был провести карантин в Санкт-Петербурге, но сбежал в неизвестном направлении на частном самолете.
- АТР уже разбирается в инциденте.
ATP Санкт-Петербург
«Недоволен тем, как себя вел». Интервью Рублева о «ТБШ» и дебюте в топ-10
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