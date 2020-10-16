Александр Медведев, генеральный директор теннисного турнира серии ATP 500 в Санкт-Петербурге, прокомментировал ситуацию с американским теннисистом Сэмом Куэрри, у которого был диагностирован коронавирус. Сдав положительный тест вместе с семьей (женой и восьмимесячным сыном), 33-летний спортсмен самовольно покинул официальный отель и улетел из России частным самолетом.

Александр Иванович в эксклюзивном комментарии для Eurosport.ru дал оценку поступку Куэрри и подчеркнул, что оргкомитет Saint Petersburg Open следует всем правилам ATP, необходимым при проведении соревнований в условиях пандемии COVID-19:

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«В первую очередь, хочется пожелать здоровья Сэму Куэрри и его семье. Надеюсь, они переносят болезнь в легкой форме – все-таки Куэрри спортсмен, к тому же, часто коронавирус протекает бессимптомно. Также здоровья всем, кто контактировал с ними во время этого побега – ведь это были работники аэропорта, пограничники, пилоты частного самолета, стюардессы. Хочется верить, что он был осторожен.

С моей стороны непонятно, почему он решился на такой поступок – отчего-то подумал, что его положат в больницу, разлучат с ребенком. Откуда он это взял, откуда такие мысли? Для него уже были приготовлены апартаменты, квартира в центре Санкт-Петербурга. Они бы с комфортом жили там, если нужно – под наблюдением врачей. Им предлагали даже педиатра, но он предпочел действовать по своему плану. Хотя семья могла бы оставаться в Санкт-Петербурге столько, сколько потребуется.

На турнире строго соблюдаются правила ATP и рекомендации Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий. Мы в Петербурге им следуем – определенный процент зрителей допускается на футбол, на баскетбол. Так и с теннисом. Игроки проживают в отеле Four Seasons, там же принимают пищу. Организован пузырь – покидать гостиницу нельзя, хотя в Санкт-Петербурге отличная солнечная погода и можно бы было погулять. Но теннисисты все понимают и следуют рекомендациям. Куэрри провел, по моей информации, тренировки 9-го и 10-го числа. Что он делал вне тренировок, мне неизвестно.

У нас еще не самые строгие ограничения – в Австралии, например, планируют вводить двухнедельный карантин для теннисистов перед прибытием на Australian Open. У ATP нет претензий к оргкомитету, они признают, что мы действовали по правилам. Ситуацию будут разбирать с самим Куэрри, они недовольны. Но я надеюсь, вся эта история закончится хэппи-эндом, все будут здоровы, и ему не назначат серьезное наказание».

Куэрри может грозить дисквалификация со стороны АТР.

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