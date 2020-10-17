Российский теннисист Андрей Рублев стал финалистом турнира St. Petersburg Open. В полуфинале он победил Дениса Шаповалова из Канады со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

За 2 часа 9 минут Андрей 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Шаповалов очень много ошибался на подаче (9 двойных) и не был так хорош на приеме (1 реализованный брейк-понт из 6).