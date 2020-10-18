21-летний канадский теннисист Денис Шаповалов устроил перепалку с болельщиком во время полуфинального матча турнира в Санкт-Петербурге.

В третьем сете при счете 2:2 и 30-40 на подаче Шаповалова один из болельщиков крикнул канадцу под руку, на что тот обратил внимание судьи на вышке. Далее последовал розыгрыш – Денис проиграл очко, а вместе с ним и гейм, который фактически стал решающим в игре и привел Рублева к победе.

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По ходу минутного перерыва Шаповалов еще раз пожаловался судье на буйного зрителя, а затем обратился к самому нарушителю спокойствия – сначала на английском, а затем на русском. «Уйди отсюда, уйди! Иди отсюда уже. Да пошел вон. Иди отсюда нафиг. Иди отсюда», – несколько раз повторил Денис.

В это же время, проходящий мимо вышки Рублев отметил, что такое поведение фаната «уже слишком», а сам рефери несколько раз сделал предупреждение зрителям, чтобы они вели себя спокойнее во время розыгрышей.

Вероятно, причиной не слишком адекватного поведения болельщика послужил эпизод из второго сета, когда Шаповалов вызвал на корт врача. И хотя в послематчевом интервью Денис рассказал, что у него зажало руку, не все поверили в правдивость истории. Отмечается, что канадец попросил о медицинском тайм-ауте после нескольких подсказок тренера Михаила Южного.

Несмотря на неоднозначность ситуации, Рублев отметил, что, даже если Денис взял перерыв для того чтобы сбить темп матча, он не имеет ничего против подобного.

– Ты злишься в такие моменты?

– Нет, это игровой момент. Если это поможет выиграть матч, то почему не попытаться это сделать.

– То есть ты можешь сделать то же самое – вызвать врача, когда у тебя ничего не болит?

– Если мне скажут, что вызов врача переломит ход матча и я его выиграю, конечно, сделаю. Думаю, что все сделают. Если на кону стоит финал турнира, кто откажется. Если сказать: «Не вызовешь врача – проиграешь матч, вызовешь – выиграешь», я хотел бы посмотреть, кто не вызовет.

– Но при условии, что у тебя ничего не болит?

– Какая разница, не должно же что-то болеть. Это же все равно психология, это же теннис. В баскетболе постоянно в последние минуты берут тайм-ауты, у нас в теннисе просто их нет – есть медицинский перерыв, – рассказал Рублев.

Рублев вышел в финал, в котором победил Борну Чорича из Хорватии и завоевал титул.

Этот финал стал для Андрея четвертым в 2020 году.

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