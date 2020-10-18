Андрей Рублев в финале турнира St.Petersburg Open переиграл хорвата Борну Чорича (7:6(5), 6:4) и взял четвертый титул в сезоне.

Матч продолжался 1 час 40 минут. В первом сете Рублев не реализовал единственный брейк-пойнт, а на тай-брейке уступал 2:5, но выиграл пять очков подряд и забрал партию. Во втором сете Андрей взял подачу соперника при счете по два и довел матч до победы.

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Рублев выиграл у Чорича третий очный матч, в них хорват не взял ни сета.

Очередной титул позволил Рублеву подняться на две строчки в рейтинге ATP – Андрей опередит Диего Шварцмана и Маттео Берреттини и с понедельника станет восьмым.

Также российский номер два переместится на седьмое место в гонке ATP за право поехать на Итоговый турнир в Лондоне.

В 2020-м Рублев победил на турнирах в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, а теперь и в Санкт-Петербурге.

Всего на его счету теперь шесть титулов уровня ATP.

В ативе Андрея 34 победы в сезоне – больше только у лидера рейтинга Новака Джоковича (37).

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