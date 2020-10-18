Кажется, в российском мужском теннисе образовалась замечательная тенденция – каждый год выстреливает один из игроков, что способствует росту уровня его соотечественников. В 2017-м показал себя Андрей Рублев (победа в Умаге, 1/4 на Уимблдоне и US Open). В 2018-м был хорош Хачанов, в 2019-м космический прорыв совершил Медведев. В 2020-м снова пришла очередь Рублева.

В этом сезоне Андрей обновил большинство своих же достижений: выиграл четыре титула (прежде брал максимум один за год), вышел в два четвертьфинала на «Шлемах» и показал лучший результат в Австралии (4-й круг), поднялся на восьмое место в рейтинге и, вероятно, впервые поедет на Итоговый турнир в Лондоне. Все это стало возможно не только благодаря прогрессу непосредственно в игре.

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Титулы в Дохе и Аделаиде Андрей взял дуплетом и без напряжения, пробивая путь вперед исключительно талантом и агрессией на корте. Но тогда было трудно по-настоящему оценить его уровень – Рублев давил соперников из третьего-пятого десятка и ниже, которых при своих умениях должен обыгрывать на автомате. Дальше была пандемия, четвертьфинал US Open и поражение от Медведева – будничное, потому что Андрей снова был неплох, но погорел из-за неумения (или нежелания?) контролировать эмоции. А вот дальше случились перемены.

На турнире в Гамбурге, на «Ролан Гаррос» и в Санкт-Петербурге Рублев будто очутился в новой для себя оболочке, когда изо всех сил сдерживал внутренний огонь и не давал даже самым неудачным и несправедливым моментам взорвать себя. Пока это больше похоже на неумелый контроль – например, в четвертьфинале «РГ», возможно, Андрею не хватило того самого знакомого выплеска адреналина, который бы вернул его в борьбу.

Но умение в какой-то момент выплеснуться, а в какой-то сдержать себя тоже приходит с опытом, и именно его сейчас набирается Рублев. В Санкт-Петербурге получилось на ура, за исключением эпизода в матче с Шаповаловым. «Такие всплески мешают. От этого нужно избавляться, – прокомментировал Андрей момент с брошенной бутылкой. – Я этого не хотел и не планировал. Когда проиграл свою подачу, очень хотел ударить ракеткой, но сдержался. Увидел бутылку и подумал, что ей ничего не будет, но в итоге она разлилась, и я прошу за это прощения. Это было некрасиво, и я не должен был такого себе позволять. Это совершенно точно мешает, и слава богу, что сегодня такой момент был лишь однажды. После него я весь матч играл на хорошем эмоциональном уровне, без каких-либо срывов».

Андрей до сих пор не нанял психолога, но много говорит о желании становить лучше с точки зрения эмоций. Кажется, даже самовнушение уже работает. Помните тай-брейк в матче с Медведевым на US Open? Рублев вел 6:3, но проиграл пять очков подряд, после чего разбил ракетку и уступил следующий сет банально из-за того, что не мог прийти в себя. Похожий эпизод случился в финале Санкт-Петербурга против Чорича, но здесь уже хорват вел 5:2 и был близок к брейк-пойнтам. Старый Рублев вряд ли сдержался бы, но новый гениально оставил эмоции под замком и в режиме робота забрал партию после пяти выигранных очков подряд. Ну а дальше на уверенности взял трофей.

Андрей Рублев с кубком победителя турнира в Санкт-Петербурге Фото: Getty Images

Если Рублев продолжит самокопание и найдет необходимый баланс, перестанет срываться, то в потенциале может стать главной силой из России. Возможно, Медведев и Хачанов не уступают Андрею в таланте, но явно имеют слабости перед определенными покрытиями. Как показал этот сезон, да и некоторые предыдущие, Рублеву абсолютно все равно, под ногами грунт, хард или трава. Главное: давить противника и не нервничать. Это поможет добиться еще больших успехов, чем в 2020-м.

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