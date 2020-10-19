ATP опубликовала новый рейтинг теннисистов в одиночном разряде.
Главный прорыв совершил российский теннисист Андрей Рублев. 18 октября спортсмен обыграл Борну Чорича со счетом 7:6(5), 6:4 в финале турнира в Санкт-Петербурге и подлетел еще на две строчке в топе – теннисист занял восьмое место, от соотечественника Даниила Медведева его теперь отделяет только немец Александр Зверев.
Рейтинг АТР от 19 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4855
8 (10). Андрей Рублев (Россия) – 3429
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180
10 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 2245
- Девушки на прошедшей неделе не играли, поэтому в рейтинге WTA изменений нет.
- Рублев выиграл четвертый титул в 2020-м – за всю карьеру до этого у него было всего две победы на турнирах ATP в одиночном разряде.
- По трофеям в текущем году Андрей сравнялся с Новаком Джоковичем.