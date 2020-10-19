Главный прорыв совершил российский теннисист Андрей Рублев. 18 октября спортсмен обыграл Борну Чорича со счетом 7:6(5), 6:4 в финале турнира в Санкт-Петербурге и подлетел еще на две строчке в топе – теннисист занял восьмое место, от соотечественника Даниила Медведева его теперь отделяет только немец Александр Зверев.