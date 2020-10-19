ATP опубликовала новый рейтинг теннисистов в одиночном разряде.

Главный прорыв совершил российский теннисист Андрей Рублев. 18 октября спортсмен обыграл Борну Чорича со счетом 7:6(5), 6:4 в финале турнира в Санкт-Петербурге и подлетел еще на две строчке в топе – теннисист занял восьмое место, от соотечественника Даниила Медведева его теперь отделяет только немец Александр Зверев.

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Рейтинг АТР от 19 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925

6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4855

8 (10). Андрей Рублев (Россия) – 3429

9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180

10 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 2245

  • Девушки на прошедшей неделе не играли, поэтому в рейтинге WTA изменений нет.
  • Рублев выиграл четвертый титул в 2020-м – за всю карьеру до этого у него было всего две победы на турнирах ATP в одиночном разряде.
  • По трофеям в текущем году Андрей сравнялся с Новаком Джоковичем.

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