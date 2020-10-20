Выступающий в парном разряде голландец Матве Миддлькоп рассказал о встрече с бабушкой после St.Petersburg Open. В финале турнира Матве в команде с Марселем Демолинером проиграли Юргену Мельцеру и Эдуару Роже-Васслену.

Миддлькоп – сын голландца и русской. Его мама Ольга переехала в Нидерланды еще до рождения Матве. Его бабушке 93 года, она живет в Санкт-Петербурге, а в годы Великой Отечественной войны была медсестрой и дошла до Берлина.

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«После финала мне выпала честь навестить свою babushka. Ей 93 года, но она все еще полна сил! Она не смогла прийти на финал, чтобы меня поддержать, но вместо этого приготовила лучшие pelmeni, которые вы только можете себе представить. Это момент гордости», – написал Миддлькоп в инстаграме, приложив фото со встречи.

Миддлькоп никогда не добивался больших успехов: его наивысшей позицией в одиночном рейтинге было 197-е место, в парном – 30-е.

Лучший результат на «Шлемах» в парном разряде – четвертьфинал US Open-2017.

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