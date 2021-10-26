Американский теннисист Себастьян Корда рассказал, кто был кумиром его детства, помимо отца Петра Корды, выигравшего Australian Open в 1998 году.
«У меня была пара кумиров: конечно, это Рафаэль Надаль. И еще – Марат Сафин. Марат особенно мне нравится, я всегда с большим удовольствием смотрел его матчи, он мой кумир. Я свой удар слева моделировал по образу и подобию бэкхенда Марата Сафина. В последние пару лет мы с ним познакомились. Он очень приятный парень, был очень благожелателен ко мне», – приводит слова 21-летнего Корды официальный сайт St. Petersburg Open.
- Себастьян – победитель юниорского Australian Open в 2018 году.
- Марат Сафин дважды выигрывал турниры «Большого Шлема» – в Австралии (2005) и США (2000).
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