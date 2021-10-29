Российские теннисисты не смогли продлить серию побед на домашних турнирах в Петербурге и Москве.

Последний представитель России вылетел с турнира в Санкт-Петербурге, после того как в четвертьфинале действующий чемпион Андрей уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 3:6, 4:6. Для Ботика, в этом году пробившегося в четвертьфинал US Open, это первая победа над игроком из топ-10. Помимо этого, он впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне ATP.

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Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублев сделал два эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. У Ван де Зандсхулпа – пять эйсов, две двойные ошибки и четыре брейка при девяти брейк-пойнтах.

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На более ранних стадиях вылетели другие игроки из России: в 1/8 финала Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 4:6, 7:6 (1), 4:6, а Аслан Карацев на той же стадии уступил австралийцу Джону Миллману – 3:6, 2:6.

В результате победная серия российских теннисистов на домашних турнирах оборвалась. До Рублева в Петербурге первенствовал Даниил Медведев в 2019-м. ВТБ Кубок Кремля уже три года подряд берут хозяева ивента: Карен Хачанов в 2018-м, Андрей Рублев в 2020-м и Аслан Карацев, сделавший это на прошлой неделе.

Ботик ван де Зандсхулп в полуфинале сразится с обидчиком Хачанова Марином Чиличем.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге – 863 705 долларов.

А пока Рублев участвовал в турнире в Петербурге, Рафаэль Надаль поиграл с 97-летним теннисистом.

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