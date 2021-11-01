Минувшая неделя была богата на теннисные события. Российские теннисисты не смогли продлить серию побед на домашнем турнире в Петербурге, также завершились соревнования в Вене и Курмайёре.

В финале турнира в Санкт-Петербурге чемпион-2011 хорват Марин Чилич снова взял титул, обыграв американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (3), 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 23 минуты. Чилич 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Фритц подал 10 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

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Российские теннисисты не смогли продлить серию побед на турнире в Петербурге – предыдущий выиграл Андрей Рублев, годом ранее – Даниил Медведев. Последний представитель России вылетел с турнира в четвертьфинале, когда действующий чемпион Андрей Рублев уступил голландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 3:6, 4:6. На более ранних стадиях потерпели поражение другие игроки из России: в 1/8 финала Карен Хачанов уступил будущему победителю Марину Чиличу со счетом 4:6, 7:6 (1), 4:6, а Аслан Карацев на той же стадии проиграл австралийцу Джону Миллману – 3:6, 2:6.

После победы в финале экс-третья ракетка мира Марин Чилич подвел итоги встречи.

«Я не столько верил, что выиграю этот матч, сколько верил, что мне нужно продолжать сражаться, и это, естественно, гораздо важнее. В течение последней недели я обыграл таких соперников как Хачанов, Баутиста-Агут. Тэйлор прекрасно играл с середины второго сета и до середины третьего. Я хорошо держался и верил в себя, что в итоге помогло мне выиграть матч. Я очень горжусь собой и чувствую себя превосходно, потому что у меня есть возможность играть здесь на таком уровне спустя десять лет. Я однозначно вернусь, Россия – это страна, где мне всегда хорошо, здесь сопутствует удача», – привела слова Чилича пресс-служба турнира в Петербурге.

Победой хорватской теннисистки Донны Векич завершился турнир категории WTA-250 в итальянском Курмайёре. В финальном матче она обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 7:6 (3), 6:2. Это стало ее третьим титулом в карьере. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Векич 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Таусон подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

«Я составлю план вместе с тренером и постараюсь сосредоточиться на своей игре. Хочу сыграть в свой теннис, надеюсь, этого будет достаточно», – процитировал Векич накануне финала официальный сайт WTA. Она оказалась права.

Теннисист из Германии Александр Зверев выиграл турнир категории ATP-500 в австрийской Вене. В финальном поединке он нанес поражение американцу Френсису Тиафо, пробившемуся из квалификации, со счетом 7:5, 6:4. На это Александру потребовалось 1 час 35 минут.

Зверев 19 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок на подаче и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Тиафо подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал лишь один брейк-пойнт.

После завершения встречи Тиафу и Зверев обменялись любезностями.

«Если ты не будешь страдать ерундой, то быстро поднимешься в рейтинге. Ты один из самых талантливых игроков. Несправедливо, что ты только в топ-30. Я хочу, чтобы ты вошел в десятку лучших, ты нужен теннису!» – обратился Зверев к Тиафу.

«Я, черт возьми, терпеть тебя не могу. Мы знаем друг друга с 10 лет, ты станешь знаменитостью. Выиграешь кучу турниров и станешь №1», – парировал тот.

Ну и под конец обзора – Дарья Касаткина на пресс-конференции перед стартом Кубка Билли Джин Кинг в хэллоуинском образе из инстаграма:

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