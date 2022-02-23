ATP на официальном сайте сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан.
Причины переноса в пресс-релизе не уточняются. Известно, что турнир категории ATP 250 в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата Санкт-Петербурга является Марин Чилич.
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Источник: ATP.
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