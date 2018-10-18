18.10.18 - Kungliga tennishallen
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
Не ранее
12:00
Ф. КольшрайберФилипп Кольшрайбер
ATP Стокгольм • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Фернандо Вердаско - Филипп Кольшрайбер
ATP Стокгольм - 18 октября 2018

Это Теннис, и это Стокгольм! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Фернандо Вердаско и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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