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«Рад, что Надаль не выступает на этом турнире». Циципас проиграл Рафе 2 финала и вышел в третий

«Рад, что Надаль не выступает на этом турнире». Циципас проиграл Рафе 2 финала и вышел в третий
Eurosport

1 час назад

Третий решающий матч в сезоне и карьере грека.

Стефанос Циципас поделился ощущениями от выхода в финал ATP в Стокгольме.

«Для меня это значит многое. Я очень рад, потому что Рафа не играет на этом турнире. В противном случае, мы бы в этом году встретились уже в третий раз (Прим. Eurosport – два финала в текущем сезоне – в Барселоне и Торонто – Стефанос проиграл именно Надалю)», – ответил греческий теннисист на вопрос журналистки.

  • В финале турнира грек встретится с Эрнестом Гулбисом из Латвии.
  • Это будет третий решающий матч для Стефаноса в рамках ATP.
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