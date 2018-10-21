Eurosport
«Рад, что Надаль не выступает на этом турнире». Циципас проиграл Рафе 2 финала и вышел в третий
Третий решающий матч в сезоне и карьере грека.
Стефанос Циципас поделился ощущениями от выхода в финал ATP в Стокгольме.
«Для меня это значит многое. Я очень рад, потому что Рафа не играет на этом турнире. В противном случае, мы бы в этом году встретились уже в третий раз (Прим. Eurosport – два финала в текущем сезоне – в Барселоне и Торонто – Стефанос проиграл именно Надалю)», – ответил греческий теннисист на вопрос журналистки.
- В финале турнира грек встретится с Эрнестом Гулбисом из Латвии.
- Это будет третий решающий матч для Стефаноса в рамках ATP.
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