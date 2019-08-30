ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Шаповалов VS А.Попырин
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
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Онлайн - Денис Шаповалов - Алексей Попырин
ATP Стокгольм - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг36
Последние матчи
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Одиночный разряд
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6
6
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ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
Больше матчей
Алексей
Попырин
Попырин
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
ATP рейтинг89
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Отте
66
65
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✓
78
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