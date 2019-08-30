Онлайн - Денис Шаповалов - Алексей Попырин

ATP Стокгольм - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.