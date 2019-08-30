ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Шаповалов VS А.Попырин

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Денис Шаповалов - Алексей Попырин

ATP Стокгольм - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей
Алексей Попырин
Алексей
Попырин
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
89
Последние матчи
Больше матчей

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